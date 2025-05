No «Dois às 10», Cecília Gonçalves dá a conhecer o incrível trabalho da «Associação Sara Carreira» que já atribuiu 151 bolsas de estudo e está a apoiar 36 bolseiros atualmente. A associação funciona com donativos, Cláudio Ramos apela à consignação do IRS para ajudar nesta missão. Saiba mais em TVI Player