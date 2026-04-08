No “Dois às 10”, conhecemos a inspiradora história de Marisa, cega de nascença, que transformou os desafios da vida em provas de força e superação. Apesar de ter sido rejeitada pela própria família, construiu um caminho marcado pela independência, resiliência e felicidade. Casada, mãe de quatro filhos e profissional ativa, Marisa garante viver uma vida plena e tão normal quanto a de qualquer outra pessoa, mostrando que a autonomia e a determinação não têm limites.
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Cegos, Marisa e Paulo nunca viram totalmente o rosto dos filhos: “Adorava poder ver os meus filhos”
- Joana Lopes
- Hoje às 11:16
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