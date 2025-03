Célia e Telmo recordam «Big Brother 1»: «A internet demorava meia hora a ligar!»

Carla Anes

Hoje às 10:08

No «Dois às 10», recebemos Célia e Telmo, o primeiro casal que se formou dentro da casa do "Big Brother", em 2000. Os ex-concorrentes recordaram como foi participar no reality show que mudou as suas vidas, partilhando algumas das suas memórias e desafios que enfrentaram dentro da casa mais vigiada do país. Célia tinha apenas 18 anos quando entrou na casa e confessa que se inscreveu por curiosidade, porque tudo o que desconhecia lhe provocava «sensações diferentes». Telmo tinha 23 anos quando entrou e confessa que se inscreveu por curiosidade, pensando que o programa seria apenas estar numa casa durante 120 dias. Na altura, a internet não era o que é hoje e, quando se inscreveram, demorava cerca de meia hora até conseguirem aceder ao site e ver algo sobre o programa. Os dois apaixonaram-se dentro da casa e formaram o primeiro casal do programa. Saiba mais em TVI Player