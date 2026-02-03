No “Dois às 10”, Célia partilha a sua experiência com os ataques de pânico, que surgiram quase aos 40 anos, em pleno contexto laboral. Falando com sinceridade, recorda o medo de viver constantemente dominada pela ansiedade, mas também a determinação em procurar uma saída. Hoje, sente-se uma outra mulher, fortalecida pelas ferramentas que descobriu e que lhe permitiram recuperar o controlo sobre a sua vida, transformando o sofrimento em crescimento pessoal.
Célia partilha a sua experiência com ataques de pânico: "Deixei de confiar no meu corpo"
- Joana Lopes
- Há 2h e 12min
