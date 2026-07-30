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"Cenário de inferno": Sónia recorda a morte do filho de 15 anos atropelado por comboio

No «Dois às 10», conhecemos a história de Diégo que morreu atropelado por um comboio em abril, tinha 15 anos. Sónia conta que o filho estava com amigos quando atravessou a linha. Tendo a localização dos filhos, Sónia achou estranho estarem os dois na estação. Kevin disse que ela tinha de ir rapidamente para lá e, quando lá chegou, encontrou um cenário de inferno. Um polícia deu-lhe a notícia e não a aconselhou a ver o corpo, pelo que ficaram a achar que Diégo tinha ficado despedaçado. Sónia sente muitas saudades do filho e fica muito triste quando há um lugar vago no carro, na mesa, no avião..

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