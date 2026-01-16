No “Dois às 10”, Graciela Macedo, mais conhecida por Grace, vem à cozinha, com uma receita de bacalhau, dar destaque à sua verdadeira paixão — a cozinha minhota.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Chegaram a dizer-lhe: “Não vais ter marido e ninguém que te queira”. Hoje, Graciela é uma mulher de sucesso e admirada
- Joana Lopes
- Há 3h e 1min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
10:22
Chegaram a dizer-lhe: “Não vais ter marido e ninguém que te queira”. Hoje, Graciela é uma mulher de sucesso e admirada
Há 3h e 1min
01:37
Cláudio Ramos dirige-se a Cristina Ferreira: “Se gostasses de mim de verdade, tinhas ficado”
Há 3h e 23min
06:23
É uma cara conhecida das redes sociais, mas poucos conhecem a história por detrás da sua missão de ajudar os outros
Há 2h e 42min
01:39
Em minutos, Octávio viu o legado do avô ser engolido por chamas
Há 2h e 3min
05:31
Em poucos minutos, perdeu tudo para o fogo. Hoje, Octávio precisa de todos nós. Saiba como contribuir
Há 1h e 53min
02:20
Aos 18 anos, quando ninguém acreditava, Beatriz venceu a morte
Há 1h e 48min
07:20
Pai de jovem de 18 anos vítima de acidente de viação grave relembra: “Estava desfigurada”
Há 1h e 30min
05:59
Pais procuram a pessoa que impediu a filha de morrer na autoestrada depois de um grave acidente de viação
Há 1h e 29min
09:52
Foi ao hospital com uma dor nas costas, mas foi apanhada na casa de banho a tentar desfazer-se de um bebé na sanita
Há 56 min
03:09
Homem abusa da filha e do neto durante 30 anos: “Amedrontava toda a família para que ninguém dissesse o que se passava”
Há 51 min