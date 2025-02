Choque! Jéssica descobriu cancro raro dias depois de mãe e morreu em dezembro

Carla Anes

Hoje às 11:45

No «Dois às 10», Jéssica Silva partilhou a sua experiência com cancro no pâncreas. Um mês antes do nascimento da filha mais nova, recebeu o diagnóstico da doença. Acompanhada pela mãe e o marido, Jéssica demonstrou uma força incrível perante a adversidade.

