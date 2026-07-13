Choque. Mariana Salgueiro fica incrédula ao descobrir algo cá fora

No “Dois às 10”, recebemos Mariana Salgueiro, a terceira concorrente expulsa desta edição do “Big Brother Verão”. Antes de fazer o balanço da sua experiência na casa mais vigiada do país, a ex-concorrente é surpreendida com uma revelação que a deixa completamente incrédula. Numa conversa sem filtros, recorda os momentos mais marcantes do jogo, reage à sua expulsão e revela algo que a deixou em choque.