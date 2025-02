«Chorei a rir!» - Luísa Castel-Branco diverte-se com momentos hilariantes da gala!

Carla Anes

Hoje às 10:26

No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco partilhou um momento divertido sobre as galas do programa, revelando que «chorou a rir» com Joana Diniz no Confessionário. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira comentaram sobre a dificuldade de usar a casa de banho num programa como o «Secret Story».