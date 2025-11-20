No «Dois às 10», Sónia Matias, cavaleira tauromáquica pioneira, recorda o início da sua carreira e o preconceito que enfrentou por ser a primeira mulher a tornar-se profissional na tauromaquia. Num testemunho emocionante, Sónia revela que «chorou muito» e que a resistência da sociedade e dos pares a obrigou a provar o seu valor a dobrar. Com 25 anos de carreira, Sónia partilha como conseguiu superar as barreiras de género num mundo predominantemente masculino.
«Chorei muito»: Sónia Matias revela preconceito que enfrentou como primeira mulher cavaleira tauromáquica
Hoje às 11:34
