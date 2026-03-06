Cila revela como ergueu um negócio milionário após infância difícil

No «Dois às 10», Cila começa por revelar que tudo aquilo já foi um sonho, mas hoje é bem real. Conta-nos algumas das adversidades que viveu na infância, como as dificuldades financeiras e o bullying por parte dos colegas de escola… tendo crescido a querer sair da vila que a viu crescer (Mora). Decidida a vencer, aos 19 anos entrou para uma empresa de vendas e recorda que apesar de não ter conseguido vender nada nos primeiros três meses, não baixou os braços e focou-se em aprender com os melhores. Ganhou então o prémio de melhor vendedora nesse mês e nos seguintes e, no final do ano, aos 20 anos foi destacada para gerir uma equipa de vendas. Nesse mesmo ano comprou casa própria e um carro a pronto… ganhou mesmo muito dinheiro. Foi também lá que encontrou o amor da vida dela, o Bruno, com quem está até hoje. Revela que juntos foram em busca de um negócio que pudessem começar do zero, algo que surgiu após uma viagem à Alemanha em 2008. Vieram de lá com um negócio com uma marca de estética focada em unhas de gel… apostaram nessa área e apesar das várias dificuldades que foram enfrentando desde então nunca desistiram. Abdicaram de férias, de fins de semana, do carro e das poupanças… mas não deixaram o negócio deles cair por terra. E hoje têm um império de unhas de gel. Continuam a trabalhar juntos, têm mais de 30 lojas espalhadas por todo o país, com 45 formadoras e produtos próprios que vendem para dentro e fora de Portugal. Além disso, apostaram ainda na vertente de gestão e criaram a primeira escola de negócios na área da beleza. Por fim, Cila revela que em criança queria ser professora e que nunca imaginou chegar onde está hoje.