VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Cila revela como ergueu um negócio milionário após infância difícil

No «Dois às 10», Cila começa por revelar que tudo aquilo já foi um sonho, mas hoje é bem real. Conta-nos algumas das adversidades que viveu na infância, como as dificuldades financeiras e o bullying por parte dos colegas de escola… tendo crescido a querer sair da vila que a viu crescer (Mora). Decidida a vencer, aos 19 anos entrou para uma empresa de vendas e recorda que apesar de não ter conseguido vender nada nos primeiros três meses, não baixou os braços e focou-se em aprender com os melhores. Ganhou então o prémio de melhor vendedora nesse mês e nos seguintes e, no final do ano, aos 20 anos foi destacada para gerir uma equipa de vendas. Nesse mesmo ano comprou casa própria e um carro a pronto… ganhou mesmo muito dinheiro. Foi também lá que encontrou o amor da vida dela, o Bruno, com quem está até hoje. Revela que juntos foram em busca de um negócio que pudessem começar do zero, algo que surgiu após uma viagem à Alemanha em 2008. Vieram de lá com um negócio com uma marca de estética focada em unhas de gel… apostaram nessa área e apesar das várias dificuldades que foram enfrentando desde então nunca desistiram. Abdicaram de férias, de fins de semana, do carro e das poupanças… mas não deixaram o negócio deles cair por terra. E hoje têm um império de unhas de gel. Continuam a trabalhar juntos, têm mais de 30 lojas espalhadas por todo o país, com 45 formadoras e produtos próprios que vendem para dentro e fora de Portugal. Além disso, apostaram ainda na vertente de gestão e criaram a primeira escola de negócios na área da beleza. Por fim, Cila revela que em criança queria ser professora e que nunca imaginou chegar onde está hoje.

  • Há 2h e 11min
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Mãe e a tia de Marina morreram em dias seguidos: “Ainda não tinha enterrado a minha mãe e já havia outra pessoa para enterrar”

Há 28 min

Estava tudo pronto para o funeral da mãe, até que algo inesperado mudou tudo: “Pensava que era mentira”

Há 29 min

Irmãs morrem com um dia de diferença. Uma estava a preparar o funeral da outra

Há 38 min

Depois de perder a mãe e a tia, Marina encontrou o pai morto em casa com o pescoço partido

Há 38 min

Acordou com uma chamada da filha de 6 anos em pânico. Quando chegou a casa, encontrou um cenário que nunca irá esquecer

Há 39 min

“Foi um papel muito ingrato”: Manuel Luís Goucha recorda a chegada de Maria Cerqueira Gomes à TVI

Há 44 min

“A vida vai para além da televisão”: Maria Cerqueira Gomes revela planos fora da televisão

Há 50 min
MAIS

Mais Vistos

“Descobri que o meu marido me traiu com a minha mãe”: Joana sofre com traição insólita

Ontem às 11:42

"Grandes amigos afastaram-se de nós": Eduardo Madeira amizades rompidas após denúncia de bullying

Ontem às 11:22

Após rumores de separação, apresentadora da TVI explica porque bloqueou o marido nas redes sociais

Ontem às 10:20

Marisa e Pedro Jorge veem-se envolvidos em polémica. Cinha Jardim afirma: “É de pessoas que não têm sentimentos”

Ontem às 10:37

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

Ontem às 16:00

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

Ontem às 15:00

Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

4 mar, 17:00

Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

4 mar, 16:00

Fora do Estúdio

Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»

Há 2h e 20min

Cantora portuguesa surpreendida com gesto de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota: «Não mostro isto ao acaso»

Há 2h e 45min

Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física

Ontem às 17:00

Aos 44 anos, um dos mais famosos rostos da TV portuguesa acaba de ser avô pela primeira vez

Ontem às 09:56

Fotos

Marina preparava o funeral da mãe quando o inesperado aconteceu: «Pensava que era mentira»

Há 15 min

Como um aspirador de 75 euros nos faz esquecer a Dyson

Há 1h e 24min

Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»

Há 2h e 20min

Cantora portuguesa surpreendida com gesto de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota: «Não mostro isto ao acaso»

Há 2h e 45min