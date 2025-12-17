Cinco anos depois, criança regressa a programa da TVI curada: “Foi preciso cinco anos, mas o milagre aconteceu”

No “Dois às 10”, recebemos novamente Sandra e João, que em 2021 foram nossos convidados para partilhar a comovente história do pequeno Miguel. Na altura, o filho enfrentava uma doença oncológica rara e precisava urgentemente de um transplante para poder sobreviver. Hoje, depois de muita luta, coragem e esperança, a vida sorriu à família e há boas notícias para dar: Miguel teve uma nova oportunidade e é um verdadeiro exemplo de força e superação.