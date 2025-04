Cinha Jardim comenta discussão acesa no «Big Brother»: «O grande defeito do Luís é...»

No «Dois às 10», o comportamento de Luís foi analisado pelos comentadores do programa. De acordo com Cinha Jardim, Luís grita muito e não ouve ninguém. A comentadora exemplificou que Luís teve de ser chamado à atenção mais do que uma vez pelo Big Brother, incluindo durante a cadeira quente, por não deixar as outras pessoas falar. Os comentadores discutiram também o facto de Adrielle ser vista como uma vítima dentro da casa. Foi referido que as discussões entre Nuno e Luís não levam a lado nenhum, pois nenhum argumenta com o outro, apenas gritam e repetem palavras. Foi também mencionado que Luís tem recebido muito apoio em aviões, ao contrário de Nuno que saiu da casa de vidro com muita força. Saiba mais em TVI Player