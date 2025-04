Cinha Jardim comenta polémica do «Big Brother»: «Posso ser insultada mais uma vez de machista, mas não me incomoda nada»

No «Dois às 10», Cinha Jardim, comentadora do programa, dá a sua opinião sobre a polémica do Big Brother, mencionando que não se sente incomodada e que considera a conversa normal entre homens. Cinha Jardim refere que não se sentiu ofendida nem maltratada. A comentadora discorda das opiniões de alguns telespectadores, que consideraram a conversa ofensiva e machista, e reitera que considera a conversa normal e sem ofensas. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira também comentam o assunto.

