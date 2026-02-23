VÍDEO SEGUINTE
Cinha Jardim mostra indignação com o 3.º lugar de Filipe Delgado na “1.ª Companhia”

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam o final da "1.ª Companhia". Em destaque está a vitória de Rui Freitas, que se consagrou o grande vencedor, num desfecho marcado por emoções intensas e muitas reviravoltas.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:24
NESTE PROGRAMA
