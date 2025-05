No «Dois às 10», o fim do namoro entre Jéssica Vieira e Afonso é o tema da conversa. Os apresentadores comentam as notícias recentes sobre o casal, que apontam para um término da relação e falam sobre Jéssica Vieira que se encontra de férias no Algarve com a amiga Márcia Soares. Saiba mais em TVI Player