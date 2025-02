DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cinha Jardim sobre comentários negativos: «Eu riu-me imenso!»

Carla Anes

Hoje às 10:27

No «Dois às 10», Cinha Jardim comentou as mensagens negativas que recebe nas redes sociais e revelou que não lê os comentários maldosos. A comentadora diz que se diverte bastante com a «imaginação» das pessoas.

Saiba mais em TVI Player