No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam as últimas novidades no “Secret Story – Desafio Final”.
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Cinha Jardim sobre Leomarte: “Ele enganou o João Ricardo”
- Dois às 10
- Há 3h e 27min
NESTE PROGRAMA
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06:00
Cinha Jardim sobre Leomarte: “Ele enganou o João Ricardo”
Há 3h e 27min
04:30
Cláudio Ramos sobre a postura de Sara no “Desafio Final”: “A Sara é uma coisa e quer mostrar uma outra coisa”
Há 3h e 26min
02:46
Cristina Ferreira reage a rumores sobre Bernardina Brito: “Encontrou o amor”
Há 3h e 21min
02:46
Gonçalo Quinaz confirma romance entre figuras públicas: “Estão muito apaixonados”
Há 3h e 21min
04:53
Catarina Furtado reage a rumores de romance com Carlão e intriga Cláudio Ramos: “Acho estranho”
Há 3h e 13min
02:46
Diogo Piçarra oferece presente milionário a Mel Jordão
Há 3h e 9min
02:09
Figura pública aparece em evento com alarme na roupa
Há 3h e 8min
02:50
Imagens do casting de Liliana expõem conversa com Ricky: “Pouco ou nada faz”
Há 2h e 28min
05:45
Liliana sobre relação com Ricky: “Ele é a melhor pessoa que eu tenho ao meu lado”
Há 2h e 21min
05:45
Liliana esclarece relação com Ricky: “Eu admito os meus defeitos”
Há 2h e 20min
05:45
Liliana explica traição na relação com Ricky: “Foi um episódio que…”
Há 2h e 20min
05:45
Liliana revela como reagiu ao descobrir que Ricky expôs a sua traição
Há 2h e 19min
06:28
Liliana reage a insinuações: “Nunca me aproximei da Eva por jogo”
Há 2h e 8min
06:28
Liliana revela que filha é fã de ex-concorrente do “Secret Story 10”
Há 2h e 8min
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Cláudio Ramos questiona Liliana sobre Diogo: “Achas que vai aguentar esperar pela Ariana?”
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Liliana sobre mudança que enfrentou com Ricky: “A vida pregou-nos uma rasteira”
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