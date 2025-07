Cinha Jardim sobre Luíza Abreu: «A Luíza acabou por andar com o ex-namorado da irmã»

No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz comentam os momentos mais marcantes da última gala do «Big Brother Verão», numa manhã recheada de opiniões fortes e emoções à flor da pele. A saída surpreendente de Ana Catharina e a entrada de Daniela Santos geraram reações intensas dentro e fora da casa, com os comentadores a analisarem o impacto destas mudanças no jogo e nas dinâmicas entre os concorrentes.