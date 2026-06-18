No «Dois às 10», Pimpinha Jardim voltou a encontrar o amor e Cinha Jardim mostra-se muito feliz com o novo genro.
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Cinha Jardim sobre o novo namorado de Pimpinha Jardim: «Estou convencida de que vai dar»
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