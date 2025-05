Clara conseguiu bolsa na Associação Sara Carreira e a sua vida mudou: «Fiquei em choque»

No «Dois às 10», Cecília Gonçalves Bastos e Clara Gonçalves estiveram no programa para partilhar a sua experiência com a «Associação Sara Carreira». Cecília, que se juntou à associação há dois meses, descreveu a sua experiência como uma missão de vida. Clara, bolseira da associação, expressou a sua gratidão pela oportunidade e apoio que recebeu para seguir o seu mestrado em Engenharia Clínica. Saiba mais em TVI Player