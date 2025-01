Clara e a dor do luto: «Foi aqui que ele deu o último suspiro!»

Carla Anes

Hoje às 12:16

No «Dois às 10», Clara partilha a dor da perda do seu irmão, Luís Vigas, que faleceu num trator no dia 28 de dezembro. Clara visita o local do acidente e relembra o momento em que soube a trágica notícia, descrevendo o choque e a dor profunda que sentiu. Luís tinha 50 anos e era conhecido por ser um bom amigo, companheiro e confidente. Clara recorda-o como uma pessoa incrível que fará muita falta. O seu irmão mais velho presta-lhe uma homenagem em Fátima.