DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudia Abreu afirma: «Sinto-me em paz em Lisboa»

Carla Anes

Hoje às 11:30

No «Dois às 10», Cláudia Abreu, atriz brasileira, esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre a sua carreira, vida pessoal e a sua ligação a Portugal. A atriz, que viveu em Portugal durante a pandemia, revelou sentir-se «em paz» em Lisboa e que visita Portugal todos os anos. ficámos a conhecer melhor o novo projeto de Cláudia Abreu. A atriz brasileira estreia-se em Portugal com o seu primeiro monólogo. Cláudia Abreu escreveu e protagoniza «Virginia», peça sobre a vida da escritora britânica Virginia Woolf, que aborda os seus últimos momentos de vida.