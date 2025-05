No «Dois às 10», Cláudia fala sobre Rogério, o seu marido que perdeu a vida num acidente de trator deixando-a viúva aos 39 anos com 4 filhas menores para criar. Cláudia garante que vai exigir responsabilização por parte do hospital uma vez que este alegadamente se recusou a receber o seu marido que se rencontava em evidente estado muito grave.