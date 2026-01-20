No “Dois às 10”, Cláudia Nayara faz uma retrospetiva do ano que passou e fala dos novos projetos que tem para 2026.
Cláudia Nayara deixa aviso: “Se não for assim, não canto mais”
Cláudia Nayara fala sobre o ano que passou: “Foi um dos anos mais complicados”
Leitura de mãos: saiba que pode descobrir mais do que imagina
Leitura das mãos de Cláudio Ramos deixa pistas sobre a sua vida amorosa. Apresentador reage: “Não diga nomes”
Especialista em leitura de mãos desvenda a expectativa de vida de Cláudio Ramos
Descubra o ritual para atrair dinheiro que qualquer pessoa pode fazer em casa
Ritual para o mau-olhado: especialista explica passo-a-passo
Especialista em numerologia desvenda como será o ano de Cláudio Ramos
Terapeuta espiritual assume: “Recebo mensagens e vejo espíritos”
Doença do sono: é pouco conhecida, mas existe e estes são os sinais
Doença do sono levou Rita a ter um grave acidente de viação. Não ignore os sinais
Como é viver com a doença do sono? Em direto, Patrícia confessa: “Se me encostar aqui, adormeço”
Patrícia vive aterrorizada por atos de vandalismo. Nos últimos seis meses, viu os pneus do seu carro furados 29 vezes
Insólito. Há meses que Patrícia é atormentada à porta de casa e não consegue identificar quem o faz
Homem enfia a cabeça da namorada na sanita e atinge-a com um garfo
Psicóloga comenta crime polémico: “Custa-me horrores dizer isto, mas eu prefiro proteger a sociedade”
