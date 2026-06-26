No «Dois às 10», a nova imagem de Cláudia Nayara: Cantora revela segredo do corpo invejável após perder 12 quilos.
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Cláudia Nayara exibe silhueta de sonho e quebra tabus sobre o seu corpo: «Não tenho problema em dizer»
- Hoje às 09:59
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