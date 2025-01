Cláudia Raia desvenda os desafios da menopausa: «As mulheres acham que estão a ficar loucas»

Carla Anes

Hoje às 11:30

No «Dois às 10», Cláudia Raia discute abertamente os sintomas da menopausa e o impacto que estes podem ter na vida das mulheres. A atriz destaca a importância da informação e do apoio para lidar com as mudanças físicas e emocionais desta fase, partilhando exemplos de situações que vivenciou e que fazem parte da sua peça. Cláudia Raia reforça a necessidade de quebrar o silêncio em torno do tema e encoraja as mulheres a procurarem ajuda.