Cláudia Raia diverte Cristina Ferreira: «Bom dia Pipy!»

Carla Anes

Hoje às 11:28

No «Dois às 10», Cláudia Raia protagoniza um momento divertido com Cristina Ferreira e revela que a brincadeira foi comninada com Manuel Luís Goucha. A atriz brasileira, em digressão por Portugal, arranca gargalhadas à apresentadora ao chamá-la de «Pipy». Cláudia Raia está em Portugal para estrear uma peça sobre a menopausa, um tema que, segundo a atriz, afeta não só as mulheres, mas toda a família.