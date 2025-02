Cláudia Raia e o «vibrador aos 12 anos»: Polémica gera debate sobre educação sexual

Carla Anes

Hoje às 11:19

No «Dois às 10», a revelação de Cláudia Raia sobre ter oferecido um vibrador à filha quando esta tinha 12 anos gerou um debate intenso no programa. Cláudio Ramos questionou se este ato seria apropriado para uma criança de 12 anos e se a atriz não estaria a abrir um precedente perigoso. A sexóloga Susana Dias Ramos defendeu a necessidade de uma comunicação aberta entre pais e filhos sobre sexualidade, afirmando que a masturbação é natural e que os brinquedos sexuais podem ser encarados como uma forma de autoconhecimento. Ana Lúcia Nogueira, ginecologista, expressou a sua preocupação com o impacto da revelação de Cláudia Raia, sugerindo que as mães que não se sentem confortáveis em falar sobre sexualidade com os filhos devem procurar aconselhamento médico. Cristina Ferreira sublinhou a importância do contexto e da forma como a situação foi abordada.

Saiba mais em TVI Player