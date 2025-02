Cláudia Raia incendiou internet! Comentamos a declaração polémica: «Ofereci um vibrador à minha filha aos 12 anos»

Hoje às 11:16

No «Dois às 10», Cláudia Raia protagonizou uma entrevista que gerou polémica ao revelar ter oferecido um vibrador à sua filha, Sofia, quando esta tinha 12 anos. A atriz brasileira, conhecida por incendiar a internet com as suas declarações, justificou a sua atitude, afirmando ter 17 vibradores em casa e incentivando o diálogo aberto com os filhos. Cláudia Raia reagiu, afirmando que as suas declarações foram tiradas de contexto, e que sempre procurou promover a confiança e a informação com os filhos. O programa abordou o tema com a presença de uma ginecologista, um pediatra e uma psicóloga sexóloga, abrindo o debate sobre a educação sexual dos filhos.

