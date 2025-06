Cláudio foi abandonado pela mãe aos 5 anos: «Ela gostava mais do padrasto do que dos filhos»

No «Dois às 10», Cláudio França recordou a sua infância traumática, marcada pelo abandono da mãe biológica aos cinco anos e maus-tratos por parte do padrasto. Cláudio França partilhou que a sua mãe preferia o padrasto aos filhos e permitia os maus-tratos. O convidado falou sobre as marcas que estes acontecimentos deixaram na sua vida. Cláudio revelou ainda que não tem contacto com os seus dois irmãos há mais de 15 anos. Saiba mais em TVI Player