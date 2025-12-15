VÍDEO SEGUINTE
Cláudio Ramos apoia concorrente do “Secret Story 9”: “Estou a rezar para que não saia na próxima semana”(1)

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins fazem a análise da última gala do “Secret Story 9”.

  • Joana Lopes
  • Há 11 min
Cristina Ferreira revela pormenores da noite de Pedro e Marisa: “Dormiram juntos”

Há 17 min

Gonçalo Quinaz indigna-se com opinião de Cinha Jardim sobre Liliana: “Estou a ver um contrassenso”

Há 19 min

Cinha Jardim enche Liliana de críticas: “Não gosto da rapariga”

Há 20 min

Homem pensava estar a atacar o vizinho, mas acabou por matar o filho de 17 anos. Tudo aconteceu no Montijo

12 dez, 12:31

Comovido com a história do pequeno Daniel, Cláudio Ramos não resiste e termina conversa com abraço emotivo

12 dez, 12:00

Nos dois primeiros meses de vida, Daniel não chorava. Pais estranharam e o pior veio a seguir

12 dez, 11:55

Começou a pôr os pés no chão aos 2 anos. Com 4, não fala e ninguém sabe como o pequeno Daniel vai crescer

12 dez, 11:51
Não é para todos: Maria Botelho Moniz revela coragem única dentro do mundo do noivo

Há 13 min

Alexandre procura as filhas que lhe foram retiradas há mais de 20 anos: «Venham ver o pai antes que eu morra»

Há 25 min

«Tenho andado a mentir este tempo todo»: Alexandre faz descoberta sobre a filha em plena televisão

Há 42 min

A mensagem da irmã de Fábio para Liliana que poucos esperavam ouvir

Há 1h e 14min

