Cláudio Ramos comenta expulsão: «Fiquei com pena»

Carla Anes

Hoje às 10:14

No «Dois às 10», Cláudio Ramos e Cristina Ferreira comentam a expulsão de Flávia do «Desafio Final». Flávia foi expulsa com 7% da votação do público, numa gala que teve ainda a expulsão de Gabriel Sousa.