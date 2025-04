Cláudio Ramos confessa: «Eu chorei a ver este vídeo»

No «Dois às 10», Benedita e Salvador, os jovens campeões europeus de ginástica acrobática, partilham a sua história de sucesso. A dupla, que conquistou a medalha de ouro no Luxemburgo, revela os segredos por trás da sua vitória. Apesar de estarem juntos há menos de um ano, a paixão e a dedicação à modalidade foram os pilares do seu triunfo. A diferença de idades – Benedita tem 12 anos e Salvador 16 – não foi um obstáculo para a formação de uma parceria vitoriosa. O treinador, Alfredo, teve um papel fundamental na união dos dois ginastas. A história de Benedita e Salvador é um exemplo inspirador de como o trabalho árduo e a perseverança podem levar à conquista de grandes objetivos. Cláudio Ramos confessa que chorou com o momento da vitória da super dupla de campeões. Saiba mais em TVI Player