No «Dois às 10», recebemos Cristiana Jesus, Marcelo Palma e Lídia Rodrigues para uma viagem pelos momentos mais intensos da semana no «Secret Story 9».
Cláudio Ramos confessa não ter gostado de atitude de Leandro: «Está com o ego muto inflamado»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:27
11:11
02:41
Lídia sobre Bruno: «A desistência dele foi muito influenciada pelo Dylan»
Hoje às 10:01
02:41
Cristiana Jesus sobre Bruno e Dylan: «Tenho pena que tenha saído só um»
Hoje às 10:01
01:56
Cláudio Ramos confronta, em direto, Cristiana Jesus sobre a separação de Cláudio Alegre
Hoje às 10:04
11:11
Lídia arrasa Inês: «Está a fazer o papel de sonsa»
Hoje às 10:25
11:11
Cláudio Ramos sobre Fábio: «Partiu-me o coração»
Hoje às 10:26
11:11
Cláudio Ramos sobre Liliana: «Se há pessoa que foi massacrada neste jogo foi a Liliana»
Hoje às 10:29
04:43
«É mimado»: Cláudio Ramos condena atitudes de Dylan e justifica que «poucas vezes lhe devem ter dito que não»
Hoje às 10:34
04:43
Ex-concorrente conta 'ataque' aos pais de Dylan fora da casa e Cláudio Ramos envia mensagem de apoio
Hoje às 10:36
04:52
Cláudio Ramos analisa o jogo de Liliana: «Tem uma visão do que está a fazer extraordinária»
Hoje às 10:40
05:50
Carneiro, Touro e Gémeos: dezembro poderá trazer novos rendimentos para um dos signos
Hoje às 10:43
04:36
Caranguejo, Leão e Virgem: é num local improvável que um destes signos poderá encontrar o amor em dezembro
Hoje às 10:52
02:35
Balança, Escorpião e Sagitário: dezembro poderá trazer momentos românticos para um destes signos
Hoje às 10:53
02:43
Capricórnio, Aquário e Peixes: um destes signos poderá começar um caso extraconjugal em dezembro
Hoje às 10:55
03:24
Há um lado da vida da ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros, absolvida de um alegado desvio de 63 mil euros, que poucos conhecem
Hoje às 11:31
05:13
Cláudio Ramos revela onda de mensagens após ser anunciada a ida de convidada à TVI
Hoje às 11:39