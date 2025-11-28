VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Cláudio Ramos confronta, em direto, Cristiana Jesus sobre a separação de Cláudio Alegre

No «Dois às 10», recebemos Cristiana Jesus, Marcelo Palma e Lídia Rodrigues para uma viagem pelos momentos mais intensos da semana no «Secret Story 9».

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:04
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Vídeos

«Vítima inconsciente» no cemitério era, na verdade, um assaltante de um jazigo

Hoje às 12:57

O desejo de Natal deste menino de oito anos com uma doença rara está a emocionar todos

Hoje às 11:57

Maria sobre a doença do filho: «Faz muita confusão ver ferros a sair da perna de uma criança de oito anos»

Hoje às 11:50

Cláudio Ramos revela onda de mensagens após ser anunciada a ida de convidada à TVI

Hoje às 11:39

Após ser absolvida de um alegado crime, ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros lamenta: «Fica para sempre no imaginário público»

Hoje às 11:39

Há um lado da vida da ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros, absolvida de um alegado desvio de 63 mil euros, que poucos conhecem

Hoje às 11:31

Capricórnio, Aquário e Peixes: um destes signos poderá começar um caso extraconjugal em dezembro

Hoje às 10:55
MAIS

Mais Vistos

Após desistir do «Secret Story 9», Bruno mostra tristeza com algo que descobriu cá fora: «Não deixo de ficar triste por isso»

26 nov, 12:26

Cláudio Ramos revela onda de mensagens após ser anunciada a ida de convidada à TVI

Hoje às 11:39

Cláudio Ramos confronta, em direto, Cristiana Jesus sobre a separação de Cláudio Alegre

Hoje às 10:04

«Tentei comprar o amor de um homem com droga e dinheiro»: Filipa começou a consumir droga para poder estar com o pai da filha

Ontem às 11:51

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

Hoje às 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

Hoje às 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

Hoje às 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Fora do Estúdio

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

Hoje às 16:34

«Descansa em paz»: Famoso que Noori seguia nas redes sociais reage à morte da jovem

Hoje às 15:13

Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora

Hoje às 14:14

Rita Salema chora morte de Almeno Gonçalves, pai da filha, e deixa mensagem à atual companheira do ator

Hoje às 08:51

Fotos

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

Hoje às 16:34

Se tem mais de 40 anos e dificuldade em livrar-se da gordura abdominal, corte estes 7 alimentos

Hoje às 16:00

Ladrão fica preso e inconsciente por baixo de caixão. Vandalismo em cemitério traz à memória episódio insólito

Hoje às 15:52

Este desumidificador "muito eficaz contra o bolor" também seca roupa. E está a menos de 100€

Hoje às 15:51