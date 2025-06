No «Dois às 10», Nuno aborda as diferenças na sua relação com Lisa, explicando que as distintas necessidades de afeto geraram conflitos. A dinâmica entre ambos, marcada por personalidades contrastantes, tornou-se um desafio constante. O concorrente expulso esclarece ainda os rumores de que já conhecia Lisa antes de entrar na casa mais vigiada do país. Saiba mais em TVI Player