Cláudio Ramos critica concorrente do "Big Brother Verão": «Ela quer ser a Eva»

No «Dois às 10», Gonçalo Quinaz, Diana Lopes e Adriano Silva Martins comentam a concorrente do «Big Brother Verão» e a observação de Cláudio Ramos, num momento marcado pelo humor e pela análise do jogo. A conversa em estúdio gira à volta da dupla Raquel e Hugo, que tem dado muito que falar dentro e fora do programa.