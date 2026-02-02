No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam todas as últimas novidades da “1.ª Companhia”. Domingo foi de gala e a recruta Sara Santos acabou por ser expulsa, deixando a base em verdadeiro choque. Os comentadores analisam os momentos mais polémicos, as reações dos recrutas e discutem os próximos passos desta temporada, cada vez mais intensa e imprevisível.
Cláudio Ramos defende: «O Manuel sabia que o irmão da Noélia tinha este problema e se chamava João»
Joana Lopes
Hoje às 10:39
