Cláudio Ramos demonstra apoio incondicional a rosto da TVI: “Não é fácil”

No “Dois às 10”, Rosa Bela conta que está de volta à ficção da TVI, na novela “Coração de Mãe”. A atriz fala sobre este novo desafio na representação e partilha connosco as grandes novidades da sua vida profissional, numa conversa cheia de emoção, revelações e boa disposição.
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