Cláudio Ramos derrete-se aos encantos do pequeno Miguel: «Ele é igual a mim...»

Carla Anes

Hoje às 11:45

No «Dois às 10», Kelly Baron detalha a sua rotina de exercícios físicos após o parto, incluindo os hipopressivos, e partilha as suas preocupações com a supervisão de Miguel na academia. A modelo revela que ainda não conseguiu voltar a treinar musculação e que se sente ansiosa quando deixa o filho na academia. «Porque assim, eu não voltei a treinar musculação ainda», confessa Kelly, evidenciando as dificuldades em retomar a forma física após a gravidez.

