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Cláudio Ramos dirige-se a Fábio e fala do apelo feito pela família de Liliana: "O que estão a fazer é uma idiotice"

No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam as últimas novidades no “Secret Story – Desafio Final”.

  • Dois às 10
  • Há 3h e 45min
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