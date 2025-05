No «Dois às 10», o debate sobre individualidade versus união no casamento ganha destaque, gerando alguma discórdia entre Cláudio Ramos e Susana Dias Ramos. É crucial manter a individualidade dentro do casamento, equilibrando as necessidades individuais com o compromisso do casal. A comunicação surge como a base fundamental para o sucesso da relação. Saiba mais em TVI Player