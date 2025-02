DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Cláudio Ramos: «E a noite de núpcias?» - Surpreenda-se com a história hilariante de convidada

Carla Anes

Ontem às 10:29

No «Dois às 10», Cláudio Ramos questiona a convidada sobre a sua noite de núpcias. A convidada conta que estavam tão cansados que acabaram por dormir no salão com os netos.

Saiba mais em TVI Player