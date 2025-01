Cláudio Ramos e Cristina Ferreira dançam ao som do novo hit do Mega Mário

Carla Anes

Hoje às 10:18

No «Dois às 10», Mega Mário, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira protagonizaram um momento divertido ao dançar a música «Mega Mário». A música, inspirada no sucesso do direto de Mário, contagiou o estúdio com boa disposição e animação.