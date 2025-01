Cláudio Ramos e Cristina Ferreira invadem direto do «Mega Mário» e disparam números

Carla Anes

Hoje às 10:11

No «Dois às 10», conhecemos Mário, um vendedor que se adaptou aos tempos modernos. Com mais de 30 anos de experiência em vendas porta-a-porta, Mário reinventou-se durante a pandemia, levando o seu negócio para o mundo digital com transmissões ao vivo no TikTok e Instagram.