Cláudio Ramos e Cristina Ferreira recordam férias de infância - «Eu sei que eu ia morrendo afogado»

Carla Anes

Hoje às 10:05

No «Dois às 10», Cláudio Ramos e Cristina Ferreira recordaram com humor as suas férias na Foz do Arelho. O apresentador partilhou uma história caricata de quase se ter afogado enquanto brincava no mar.