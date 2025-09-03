Cláudio Ramos e Cristina Ferreira tentam falar com sul coreano e o momento torna-se hilariante

No «Dois às 10», Sara e Sangmin partilharam a sua história de amor que uniu Portugal e a Coreia do Sul. No meio da conversa, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira tentaram falar com Sangmin em português e inglês, mas a barreira da língua tornou o momento simplesmente hilariante. Entre gargalhadas e ternura, a cumplicidade do casal encantou todos.