VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Cláudio Ramos e Cristina Ferreira tentam falar com sul coreano e o momento torna-se hilariante

No «Dois às 10», Sara e Sangmin partilharam a sua história de amor que uniu Portugal e a Coreia do Sul. No meio da conversa, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira tentaram falar com Sangmin em português e inglês, mas a barreira da língua tornou o momento simplesmente hilariante. Entre gargalhadas e ternura, a cumplicidade do casal encantou todos.

  • Hoje às 10:34
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Vídeos

Cristina Ferreira incrédula com vídeo de casal embriagado a agredir motorista TVDE

Hoje às 12:48

Exclusivo: vídeo mostra casal a agredir motorista TVDE em Portugal

Hoje às 12:47

«Dois às 10» contactou centro de saúde onde bebé de 11 meses morreu à porta. Esta foi a resposta recebida

Hoje às 12:36

Aos 10 anos, Leonor enfrentou a leucemia… e a reação cruel dos colegas

Hoje às 12:19

Leonor recorda diagnóstico de leucemia aos dez anos: «Fiquei muito assustada quando vi os meninos carecas»

Hoje às 12:01

Aos 10 anos, Leonor lutou contra um cancro... mas perdeu 12 amigos para mesma doença

Hoje às 11:49

Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina

Hoje às 11:41
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»

Ontem às 12:50

Jandira Dias separou-se do pai dos filhos: «Controlava até a água que eu bebia»

Ontem às 10:41

Pela primeira vez, Márcia Soares comenta ligação a Luís Gonçalves

Ontem às 10:32

Chá revelação: Descobrimos se Ruben Silvestre e Ana Soares vão ter um menino ou menina

Hoje às 11:41

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

Ontem às 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Descobrimos como preparar pão de queijo na air fryer

28 ago, 15:00

Fora do Estúdio

Aos 25 anos, a vida de Cláudio Ramos era muito diferente. Apresentador partilha foto inédita

Há 2h e 43min

Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»

Hoje às 08:58

Ruth Marlene declara-se a famosa cantora: «Nunca me traiu»

Ontem às 16:08

A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI declara-se ao companheiro: «Obrigada por me teres trazido felicidade»

Ontem às 09:13

Fotos

Aos 25 anos, a vida de Cláudio Ramos era muito diferente. Apresentador partilha foto inédita

Há 2h e 43min

Este é um dos alimentos em destaque na nova 'dieta' de Cristina Ferreira: «É dos melhores que podemos comer»

Há 3h e 11min

Atum em água ou em azeite: nutricionista revela qual é o melhor para emagrecer

Há 3h e 19min

Sabia que depois dos 40 engordamos 2 quilos por ano? Cristina Ferreira explica como inverteu o processo

Há 3h e 35min