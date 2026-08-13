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Cláudio Ramos: «É difícil ser namorado da Mónica Sintra?» - A resposta que surpreendeu!

No «Dois às 10», Mónica Sintra abriu o coração e revelou o início da sua história de amor.

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