Cláudio Ramos e Flávio Furtado reconciliam-se: «Fico de consciência tranquila»

No «Dois às 10», recebemos Bruna Gomes e Flávio Furtado, que regressaram ao papel de comentadores das galas de domingo na nova edição do «Secret Story 9». Vamos saber como está a ser este regresso aos diretos, os desafios que têm encontrado e as curiosidades dos bastidores deste formato que continua a prender os telespectadores.